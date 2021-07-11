Єдиний гол у матчі забив Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини переграла Бразилію в фінальному матчі Кубку Америки.

Кубок Америки

Фінал, 11 липня

Аргентина - Бразилія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 22 Ді Марія

Раніше Колумбія перемогла Перу у матчі за третє місце.