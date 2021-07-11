Джерело - Чемпіон.
Збірна Аргентини переграла Бразилію в фінальному матчі Кубку Америки.
Кубок Америки
Фінал, 11 липня
Аргентина - Бразилія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 22 Ді Марія
Раніше Колумбія перемогла Перу у матчі за третє місце.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна Аргентини переграла Бразилію в фінальному матчі Кубку Америки.
Кубок Америки
Фінал, 11 липня
Аргентина - Бразилія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 22 Ді Марія
Раніше Колумбія перемогла Перу у матчі за третє місце.