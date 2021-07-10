Шкурін врятував Динамо від поразки у контрольному матчі

Білоруський нападник відзначився забитим голом у дебютному матчі у складі киян

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі київське Динамо зіграв внічию зі швейцарським Серветтом.

Швейцарській команді вдалося забити швидкий гол - відзначився Імері.

У другому таймі матчу на заміну вийшов білоруський нападник Ілля Шкурін, який дебютував у складі Динамо. І на 85-ій хвилині матчу саме Шкурін зрівняв рахунок, головою замкнувши флангову подачу.

Контрольний матч

10 липня

Серветт (Швейцарія) - Динамо (Україна) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Імері, 1:1 - 85 Шкурін

Нагадаємо, Динамо і Дженоа узгодили трансфер Супряги.