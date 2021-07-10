Шкурін врятував Динамо від поразки у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі київське Динамо зіграв внічию зі швейцарським Серветтом.
Швейцарській команді вдалося забити швидкий гол - відзначився Імері.
У другому таймі матчу на заміну вийшов білоруський нападник Ілля Шкурін, який дебютував у складі Динамо. І на 85-ій хвилині матчу саме Шкурін зрівняв рахунок, головою замкнувши флангову подачу.
Контрольний матч
10 липня
Серветт (Швейцарія) - Динамо (Україна) 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Імері, 1:1 - 85 Шкурін
Нагадаємо, Динамо і Дженоа узгодили трансфер Супряги.