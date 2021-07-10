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Шахтар повернувся зі збору в Австрії

Сьогодні 21:10 227 0
Де Дзербі надав гравцям три вихідних дня
Шахтар повернувся зі збору в Австрії
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Сьогодні, 10 липня, делегація донецького Шахтаря повернулася в Україну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда Роберто Де Дзербі завершила навчально-тренувальний збір в Австрії.

Тренерський штаб Шахтаря надав гравцям три вихідних, а потім гірники зберуться на тренувальній базі в Святошино і продовжать підготовку до майбутнього сезону.

В Австрії Шахтар провів чотири спаринги. Команда Де Дзербі перемогла Санкт-Йоханн (5:0) і Тюркгюджю (2:1), зіграла внічию з Шальке (0:0) і програла Ракуву (1:2).

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