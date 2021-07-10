Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі донецький Шахтар розписав мирову з Шальке.
Контрольний матч
9 липня
Шахтар (Україна) - Шальке (Німеччина) 0:0
Нагадаємо, 20 липня в Києві на НСК Олімпійський Оболонь зіграє з донецьким Шахтарем.
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі донецький Шахтар розписав мирову з Шальке.
Шахтар (Україна) - Шальке (Німеччина) 0:0
Нагадаємо, 20 липня в Києві на НСК Олімпійський Оболонь зіграє з донецьким Шахтарем.