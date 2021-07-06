Шахтар зіграє з клубом Першої ліги

Матч відбудеться в Києві

Джерело - ФК Оболонь.

20 липня в Києві на НСК Олімпійський Оболонь зіграє з донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Матч розпочнеться о 18:00.

10 липня Шахтар повернеться зі збору в Австрії, а 25 липня проведе перший офіційний матч в сезоні - з Інгульцем в першому турі УПЛ.

Також цього літа Оболонь проведе спаринги проти Діназа (7 липня, ранок), Чернігова (7 липня, вечір), Лівого берега (10 липня, ранок), Шахтаря U-19 (10 липня, вечір), Рубікону (14 липня) і Любомира (17 липня).

Вчора Шахтар в контрольному матчі обіграв Тюркгюджю 2:1.