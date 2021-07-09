Динамо підписало вінгера Колоса

Вінгер оформив контракт з київським клубом

Джерело - фК Динамо.

Динамо підписало контракт на 4 роки з фланговим атакувальним півзахисником Денисом Антюхом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний гравець перебував на перегляді, а його контракт належав Колосу.

Раніше повідомлялося, що клуби домовилися про трансфер за 500 тисяч євро, якщо Антюх підійде наставнику Мірчі Луческу. Про суму переходу клуб не інформує.

Під час контрольних матчів за Динамо забив 2 голи.

У минулому сезоні Антюх провів за Колос 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі і зробив 2 асисти, а також дебютував в єврокубках, зігравши в кваліфікації Ліги Європи.