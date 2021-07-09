Ще один клуб Серії А націлився на захисника Динамо

Джерело - Чемпіон.

Рома проявляє інтерес до захисника київського Динамо Віталія Миколенка.

Про це повідомляє італійський журналіст Флавіо Тассотті.

Динамо вимагає за гравця велику суму, тому здійснити трансфер буде непросто.

Рома зараз знаходиться в пошуках гравця не лівий фланг захисту в зв'язку з важкою травмою Леонардо Спінаццоли, яку італієць отримав на Євро-2020. Він пропустить як мінімум півроку.

У минулому сезоні на рахунку Миколенка 2 голи і 4 асисти в 36 матчах за Динамо у всіх турнірах. Трансферна вартість 22-річного захисника оцінюється в 17 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що інтерес до Миколенка проявляє Наполі.