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Навколо спорту

Наполі не готовий платити за Миколенка більше 15 млн євро

Сьогодні 11:39 342 0
Де Лаурентіс хоче скоротити витрати
Наполі не готовий платити за Миколенка більше 15 млн євро
#Миколенко, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Наполі продовжує стежити за захисником Динамо Віталієм Миколенком.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті хоче підписати на лівий фланг оборони Емерсона з Челсі, але у того занадто висока зарплата - близько 4,5 млн євро за сезон, хоч і трансфер може обійтися в 15 млн євро.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс хоче скоротити витрати, тому така зарплата Емерсона не влаштовує Наполі.

Актуально: Миколенко: Про клубні справи зараз взагалі не думаю

Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі віддає перевагу Миколенку. Уже мінімум рік в клубі стежать за 22-річним українцем. Але запит Динамо за футболіста починається з 25 млн євро, коли Наполі поки готовий заплатити тільки 15 млн євро.

Неаполітанський клуб планує компенсувати різницю від бажаної суми трансферу за допомогою бонусів.

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