Наполі не готовий платити за Миколенка більше 15 млн євро

Де Лаурентіс хоче скоротити витрати

Наполі продовжує стежити за захисником Динамо Віталієм Миколенком.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті хоче підписати на лівий фланг оборони Емерсона з Челсі, але у того занадто висока зарплата - близько 4,5 млн євро за сезон, хоч і трансфер може обійтися в 15 млн євро.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс хоче скоротити витрати, тому така зарплата Емерсона не влаштовує Наполі.

Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі віддає перевагу Миколенку. Уже мінімум рік в клубі стежать за 22-річним українцем. Але запит Динамо за футболіста починається з 25 млн євро, коли Наполі поки готовий заплатити тільки 15 млн євро.

Неаполітанський клуб планує компенсувати різницю від бажаної суми трансферу за допомогою бонусів.