Зустріч Італії та Англії розсудить нідерландець

Джерело - Чемпіон.

Фінальний матч чемпіонату Європи-2020 між збірними Італії та Англії розсудить бригада арбітрів з Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним суддею цієї зустрічі стане Бйорн Куйперс. Допомагати йому будуть співвітчизники Сандер ван Рукел і Ервін Зейстра. Резервним арбітром призначений Карлос дель Серро (Іспанія), відеоасистентом - німець Бастіан Данкерт.

Допомагати Данкерту буде Пол ван Букел з Нідерландів. До слова, це той арбітр, який, використавши систему VAR, вказав головному арбітру Данні Маккелі на пенальті в ворота Данії після падіння гравця збірної Англії Рахіма Стерлінга.

Для Куйперса зустріч Англії та Італії стане четвертою на Євро-2020. Раніше він відсудив матчі Данія - Бельгія (1:2), Словаччина - Іспанія (0:5) і Данія - Чехія (2:1).

Нагадаємо, фінальний поєдинок чемпіонату Європи відбудеться 11 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше, визначився фаворит фіналу Євро-2020.