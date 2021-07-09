Гент виставив цінник на Яремчука

Українець близький до відходу з бельгійського клубу

Керівництво Гента не хоче продавати форварда Романа Яремчука менше, ніж за 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

Відзначається, що послугами Яремчука цікавляться Лаціо, Вольфсбург і Бенфіка.

Примітно, що португальський клуб вже вступив в переговори про покупку форварда.

Чинний контракт Яремчука з Гентом закінчується влітку 2025 року.

У минулому сезоні Роман провів 41 гру в усіх турнірах, забивши 22 голи і віддавши вісім гольових передач.