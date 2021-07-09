Гент виставив цінник на Яремчука

Джерело - isport.ua.
Керівництво Гента не хоче продавати форварда Романа Яремчука менше, ніж за 20 мільйонів євро.
Про це повідомляє Voetbal Belgie.
Відзначається, що послугами Яремчука цікавляться Лаціо, Вольфсбург і Бенфіка.
Примітно, що португальський клуб вже вступив в переговори про покупку форварда.
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Чинний контракт Яремчука з Гентом закінчується влітку 2025 року.
У минулому сезоні Роман провів 41 гру в усіх турнірах, забивши 22 голи і віддавши вісім гольових передач.