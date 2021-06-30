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Довбик може стати заміною Яремчука у Генті

Вчора 23:11 337 0
Артем Довбик може змінити клуб
Довбик може стати заміною Яремчука у Генті
#Довбик

Джерело - footboom.com.

Гент серйозно розглядає кандидатуру нападника Дніпра-1 Артема Довбика на заміну форварду Роману Яремчуку, який по закінченню Євро-2020 може покинути клуб.

Про це повідомляє Fcdnipro.com.

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Старт торгів очікується від 5 мільйонів євро. Також не сплять і конкуренти бельгійців: італійський Торіно, турецький Бешикташ, іспанський Реал Сосьєдад і українські гранди, які вже не перший місяць стежать за українцем.

Нагадаємо, минулий сезон гравець провів у складі СК Дніпро-1, за який забив 10 голів у 27 матчах. Його контракт з клубом чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює Довбика в 1 млн євро.

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