Довбик може стати заміною Яремчука у Генті

Артем Довбик може змінити клуб

Гент серйозно розглядає кандидатуру нападника Дніпра-1 Артема Довбика на заміну форварду Роману Яремчуку, який по закінченню Євро-2020 може покинути клуб.

Про це повідомляє Fcdnipro.com.

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Старт торгів очікується від 5 мільйонів євро. Також не сплять і конкуренти бельгійців: італійський Торіно, турецький Бешикташ, іспанський Реал Сосьєдад і українські гранди, які вже не перший місяць стежать за українцем.

Нагадаємо, минулий сезон гравець провів у складі СК Дніпро-1, за який забив 10 голів у 27 матчах. Його контракт з клубом чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює Довбика в 1 млн євро.