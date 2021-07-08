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Динамо хоче орендувати нападника ЦСКА

Сьогодні 21:54 864 0
Білоруський форвард може приєднається до київської команді в Швейцарії
Динамо хоче орендувати нападника ЦСКА
#Динамо, #Шкурін

Джерело - Чемпіон.

Динамо веде переговори щодо оренди білоруського нападника московського ЦСКА Іллі Шкуріна.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Переговори між клубами знаходяться на завершальній стадії. Київський клуб планує залишити за собою право подальшого викупу контракту футболіста.

Очікується, що 21-річний нападник приєднається до команди Мірчі Луческу на другому зборі в Швейцарії.

Шкурін перейшов в ЦСКА з Динамо Брест в січні 2020 року. У минулому сезоні форвард забив три голи в 14 матчах армійців.

В активі нападника один гол в шести іграх за збірну Білорусі U-21.

Нагадаємо, Луческу готовий відпустити Супрягу до Італії.

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