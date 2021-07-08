Лунін залишиться в Реалі і отримає ігрову практику

Український воротар входить в плани Анчелотті

22-річний український воротар Андрій Лунін залишиться в Реалі на сезон 2021/22 років.

Про це повідомляє Marca.

Воротар в плани нового головного тренера Реала Карло Анчелотті і буде отримувати ігрову практику.

Перед Анчелотті поставили завдання омолодити склад Реала за допомогою молодих гравців, які вже належать клубу.

Лунін буде отримувати ігрову практику не тільки в Кубку Іспанії, а й в чемпіонаті і в Лізі чемпіонів, коли це буде дозволяти турнірне становище і рівень суперників.