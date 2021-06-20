Сам голкіпер проти переходу

Джерело - Чемпіон.

Воротарем збірної України і мадридського Реала Андрієм Луніним зацікавилося одразу чотири іспанські клуби.

Про це повідомляє Defensa Central.

Гранада, Еспаньйол, Кадіс та Гетафе хочуть оформити перехід на правах оренди.

Представники клубів виходили на зв’язок з оточенням Луніна, проте Андрій хоче все-таки хоча б ще сезон провести в Реалі. Він сподівається на ігровий час в матчах Кубка Іспанії. Наразі Лунін є дублером Тібо Куртуа.

Реал поки не вирішив долю українця. У разі його відходу клубові потрібно буде шукати нового дублера Куртуа у умовах кризи через пандемію.

Нагадаємо, що в січні минулого року Лунін провів свій перший матч за вершкових, зігравши 120 хвилин у кубковому поєдинку проти Алькояно (1:2). Це і є його єдиний офіційний матч у складі Реалу після трансферу з Зорі у 2018-му році за 8,5 млн євро.