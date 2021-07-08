Рамос: Хочу допомогти ПСЖ здобувати титули

Джерело - офіційний сайт ПСЖ.
Захисник Серхіо Рамос на правах вільного агента приєднався до ПСЖ.
Іспанський центрбек прокоментував перехід до паризького клубу.
"Дуже радий приєднатися до ПСЖ. Це велика зміна в моєму житті, новий виклик. Я гордий стати частиною цього дуже амбітного проекту, приєднатися до команди з відмінними гравцями. Цей клуб вже зарекомендував себе на найвищому рівні і має міцну базу. Я хочу продовжувати рости разом з ПСЖ і допомогти команді завоевавать титули", - сказав Рамос.
Нагадаємо, Рамос забрав 4-й номер в ПСЖ у Керера.