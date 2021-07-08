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Рамос: Хочу допомогти ПСЖ здобувати титули

Сьогодні 14:28 209 0
Іспанський захисник підписав контракт з парижанами на два роки
Рамос: Хочу допомогти ПСЖ здобувати титули
#Рамос, #ПСЖ

Джерело - офіційний сайт ПСЖ.

Захисник Серхіо Рамос на правах вільного агента приєднався до ПСЖ.

Іспанський центрбек прокоментував перехід до паризького клубу.

"Дуже радий приєднатися до ПСЖ. Це велика зміна в моєму житті, новий виклик. Я гордий стати частиною цього дуже амбітного проекту, приєднатися до команди з відмінними гравцями. Цей клуб вже зарекомендував себе на найвищому рівні і має міцну базу. Я хочу продовжувати рости разом з ПСЖ і допомогти команді завоевавать титули", - сказав Рамос.

Нагадаємо, Рамос забрав 4-й номер в ПСЖ у Керера.

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