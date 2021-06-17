Рамос розплакався на прощанні з Реалом

Серхіо Рамос прощається з мадридським Реалом. Капітан не зміг стримати емоцій і розплакався.

"Настав один з найважчих моментів у моєму житті. Момент, коли я змушений попрощатися з Реалом. Я б хотів зробити це на нашому стадіоні, на Сантьяго Бернабеу. Спасибі Реалу, ви завжди будете в моєму серці. Це був вражаючий час, унікальний. Сподіваюся, попереду мене чекають багато років гри на високому рівні і нові трофеї. Кажу "до зустрічі", а не "прощавайте", тому що я повернуся", - сказав Рамос.