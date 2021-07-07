Металіст 1 925 підписав захисника Десни

Джерело - metalist1925.com.
Металіст 1925 підписав контракт із 29-річним захисником Віталієм Єрмаковим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Віталій Єрмаков народився у місті Рубіжне Луганської області. Футболом розпочав займатися в алчевській Сталі (перший тренер - Володимир Петрушенко). У Чемпіонаті ДЮФЛУ за сталеварів провів 70 матчів у яких забив 9 м'ячів.
На професійному рівні грав за алчевську Сталь, краматорський Авангард та чернігівську Десну. У складі останньої минулого сезону у Прем'єр-Лізі провів 16 матчів у яких забив 1 гол.
Раніше, контракти з харківським клубом підписали 32-річний воротар Денис Шеліхов та 23-річний півзахисник Євген Протасов.