Металіст 1925 підписав двох футболістів

Клуб підписав воротаря та півзахисника

Металіст 1925 поповнив свій склад двома новими футболістами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти з клубом підписали 32-річний воротар Денис Шеліхов та 23-річний півзахисник Євген Протасов.

На професійному рівні Шеліхов грав за Дніпро, Дніпро-75, Волинь, білоруські клуби Іслоч та Промінь, грузинський Сабуртало, Миколаїв та ВПК-Агро. У складі останнього минулого сезону у Першій лізі провів 16 матчів у яких пропустив 24 голи.

На професійному рівні Протасов грав за молодіжну команду Зорі, у складі ФК Олександрія дебютував у Прем'єр-Лізі, загалом провів 38 матчів. Останній сезон провів у складі Волині, за яку провів 31 матч, у яких відзначився 2 голами та 6 гольовими передачами.

Нагадаємо, Металіст 1925 підпише контракт зі своїм колишнім гравцем з Бразилії.