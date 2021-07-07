Клуб з Ковалівки продовжуємо зміцнювати склад перед новим сезоном

Джерело - Чемпіон.

Контракти із ковалівським Колосом підписали Анатолій Нурієв, Тарас Саків та Алєксандр Павлавєц.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні Нурієв став лідером УПЛ за кількістю очікуваних голів за даними Wyscout. За xG він набрав 11,03 голів. 24-річний футболіст в чемпіонаті забив 10 м'ячів, серед них - 6 з пенальті.

Саків у сезоні 2020/2021 гравець виступав за Минай. За ужгородську команду Тарас зіграв 22 матчі, відзначився голом та двома результативними передачами.

Алєксандр Павлавєц - білоруський легіонер, він також захисник, але центральний. Минулий сезон провів у російському Ростові, також Павловєц з 2017-го року викликався до збірної Білорусі. За свою національну команду захисник провів вісім матчів.

Раніше, Нурієв підтвердив перехід у клуб УПЛ.