Нурієв підтвердив перехід у клуб УПЛ

Форвард Анатолій Нурієв визначився з новим клубом.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли офіційно оголосять про перехід у Колос? Навіть не знаю. Мені не говорили, коли будуть оголошувати. Ще немає конкретики стосовно термінів контракту.

Чому обрав Колос попри інтерес Різеспора та Сабаха? Я зараз не готовий відповідати на питання. Мета на наступний сезон? Ще рано про це говорити. Не знаю, як я буду взагалі грати", – розповів Нурієв.