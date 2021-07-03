Нурієв підтвердив перехід у клуб УПЛ

Джерело - tribuna.com.
Форвард Анатолій Нурієв визначився з новим клубом.
Про це розповів сам футболіст.
"Коли офіційно оголосять про перехід у Колос? Навіть не знаю. Мені не говорили, коли будуть оголошувати. Ще немає конкретики стосовно термінів контракту.
Чому обрав Колос попри інтерес Різеспора та Сабаха? Я зараз не готовий відповідати на питання. Мета на наступний сезон? Ще рано про це говорити. Не знаю, як я буду взагалі грати", – розповів Нурієв.
Нурієв був найкращим бомбардиром Миная у минулому сезоні, відзначившись 10 голами та 1 асистом в 22 зустрічах УПЛ.
Раніше повідомлялося, що нападник Миная перейде у Колос.