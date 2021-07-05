Український клуб припинить своє існування - журналіст

Олімпік з великою часткою ймовірності не виступить в новому сезоні УПЛ і припинить своє існування.

Про це повідомив колишній пресаташе донецького клубу Олег Барков.

"Владислав Гельзін вже повернувся до Києва, але знайти додаткові джерела фінансування, судячи з усього, не вдалося. На 99% клуб не зіграє в новому сезоні УПЛ і взагалі припинить своє існування. До подачі заявки на сезон у клубу всього тиждень, а команда досі навіть не вийшла з відпустки.

У клубу на контракті залишилося всього семеро футболістів: Бетім Альімі, Андрій Чекотун, Ігор Снурніцин, Євген Цимбалюк, Таллес Бренер, Екра і Нкенг.

Припускаю, що найближчим часом УПЛ оголосить офіційно про заміну Олімпіка на Минай (саме цього вимагає регламент), а в донецькому клубі виступлять з пафосною заявою, що клуб припиняє свою участь в професійному футболі і повернеться в гру з поверненням до Донецька, де у Олімпіка є власна інфраструктура", - написав Барков.