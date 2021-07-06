Локомотив оголосив про призначення Ральфа Рангніка

Відомий німецький тренер зайняв посаду керівника зі спорту і розвитку

Джерело - Чемпіон.

Московський Локомотив призначив відомого німецького тренера Ральфа Рангніка на посаду керівника зі спорту і розвитку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Колишній наставник Лейпцига займе в російському клубі посаду керівника зі спорту і розвитку. Відзначається, що Рангнік уклав трирічний контракт з Локомотивом.

Разом з Рангніком у клуб прийде ще п'ять фахівців зі спорту і розвитку.

Відзначимо, що влітку 2020 року Рангнік був близький до призначення в Мілан, але угода так і не відбулася.