ФІФА отримала від УАФ повідомлення про відмову від участі в турнірі

Збірна Швейцарії зіграє на чемпіонаті світу з пляжного футболу в Москві замість України.

Про це повідомляє пресслужба російського футбольного союзу.

ФІФА отримала від Української асоціації футболу офіційне повідомлення про відмову від участі в чемпіонаті.

Сьогодні стало відомо, що керівні органи українського футболу заборонили збірній брати участь в чемпіонаті світу.

Українці пробилися на світову першість з другого місця у відбірковому турнірі. Швейцарія потрапляє на турнір в якості п'ятої кращої команди кваліфікації.

Москва прийме чемпіонат світу з футболу в період 19-29 серпня. Всього на турнірі виступлять 16 команд.