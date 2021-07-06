Джерело - sportarena.com.
Збірна Швейцарії зіграє на чемпіонаті світу з пляжного футболу в Москві замість України.
Про це повідомляє пресслужба російського футбольного союзу.
ФІФА отримала від Української асоціації футболу офіційне повідомлення про відмову від участі в чемпіонаті.
Сьогодні стало відомо, що керівні органи українського футболу заборонили збірній брати участь в чемпіонаті світу.
Українці пробилися на світову першість з другого місця у відбірковому турнірі. Швейцарія потрапляє на турнір в якості п'ятої кращої команди кваліфікації.
Москва прийме чемпіонат світу з футболу в період 19-29 серпня. Всього на турнірі виступлять 16 команд.