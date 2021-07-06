Ворскла розгромила Карпати у контрольному матчі

Кравчук оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла у контрольному матчі без проблем перемогла Карпати з рахунком 4:0.

Поєдинок відбувався у Закарпатській області. Ворсклі протистояли Карпати, очолювані Андрієм Тлумаком, які в минулому сезоні грали в чемпіонаті України серед аматорів.

За команду Юрія Максимова забивали Володимир Чеснаков, Руслан Степанюк, а також дубль оформив Данило Кравчук.

Контрольний матч

6 липня

Ворскла - Карпати 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Чеснаков, 2:0 - 12 Кравчук, 3:0 - 25 Степанюк, 4:0 - 70 Крачук

Раніше, Ворскла поступилася Ужгороду у контрольному матчі.