Ворскла розгромила Карпати у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла у контрольному матчі без проблем перемогла Карпати з рахунком 4:0.
Поєдинок відбувався у Закарпатській області. Ворсклі протистояли Карпати, очолювані Андрієм Тлумаком, які в минулому сезоні грали в чемпіонаті України серед аматорів.
За команду Юрія Максимова забивали Володимир Чеснаков, Руслан Степанюк, а також дубль оформив Данило Кравчук.
Контрольний матч
6 липня
Ворскла - Карпати 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 6 Чеснаков, 2:0 - 12 Кравчук, 3:0 - 25 Степанюк, 4:0 - 70 Крачук
Раніше, Ворскла поступилася Ужгороду у контрольному матчі.