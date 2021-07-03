Ворскла поступилася Ужгороду у контрольному матчі

Команди забили п'ять м'ячів

Джерело - Чемпіон.

Ворскла на зборах у Закарпатті зіграла контрольний матч з ФК Ужгород.

Матч завершився поразкою підопічних Максимова з рахунком 2:3.

Контрольний матч

03 липня

Ворскла - Ужгород 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Пешич, 1:1 - 44 Пуканич, 2:1 - 55 Кравчук, 2:2 - 58 Ряшко, 2:3 - 73 Ференцик

Ворскла (1 тайм): Ткаченко, Крупський, Палюк, Хрипчук, Челядін, ГНП, Черниш, Прус, Нестеренко, Луїзао, Пешич.

(2 тайм): Різник, Чеснаков, Яворський, Тамм, Якубу, Скляр, Пуцлін, Кане, Пердута, Степанюк, Кравчук.