ПСЖ запропонував Мессі контракт, перебивши зарплату Барселони

Французький клуб вирішив спробувати перехопити Ліонеля Мессі

Аргентинський нападник Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє AS.

У Мессі 30 червня завершився контракт з Барселоною і він отримав статус вільного агента. Очікується, що Мессі підпише нову дворічну угоду з каталонцями після Копа Америка, але ПСЖ вирішив скористатися ситуацією.

Французький клуб зробив Мессі пропозицію про контракт, який з фінансової точки зору перевершує варіант, запропонований Барселоною.

ПСЖ не має наміру квапити форварда і має намір дочекатися закінчення Копа Америка, щоб провести більш конкретні переговори з футболістом.