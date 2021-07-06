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Коваленко: Ніколи не перейду у Динамо

Сьогодні 15:41 295 0
Віктор Коваленко прокоментував можливий перехід у Динамо
Коваленко: Ніколи не перейду у Динамо
#Коваленко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Український хавбек Аталанти Віктор Коваленко виключив варіант свого переходу у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Перехід Луческу у Динамо? Я нормально відреагував. Я підтримую з ним зв'язок, вітаю з Днем народження, Новим роком. Я давно з ним розмовляв і розумів, що він хотів працювати. Вийшло, що у Динамо. Розумію, що Луческу - футбольна людина. Не можу його судити за цей перехід. Порадів за нього, що він знову працює і щось дає футболу.

Що якщо Динамо захоче викупити мене в Аталанти? Ніколи туди не перейду.

Як в Шахтарі реагували на прихід Луческу в київський клуб? Дехто нормально, дехто негативно. Для Луческу це виклик. Він витримав його", - відзначив Коваленко.

Нагадаємо, Коваленко отримає шанс в Аталанті.

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