Бондаренко назвав вимоги Де Дзербі у Шахтарі

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко оцінив свою гру на позиції центрального захисника у спарингу з Тюркгюджю (2:1).

Про це розповів сам футболіст.

"По-перше, ми раді, що вдалося перемогти, адже хочеться вигравати незалежно від того, офіційні це матчі чи спаринги. Намагався виконувати всі вимоги, але себе оцінювати не беруся, оскільки для цього є тренерський штаб.

Що стосується нової для мене позиції, то сучасний футбол вимагає універсальних виконавців. По-справжньому інтелектуальні гравці повинні вміти діяти на всіх позиціях.

У другому таймі команда суперника почала більше пресингувати і розкриватися, від цього і пішло пожвавлення. Тренер просить нас розігрувати комбінації в короткий пас. Всі хлопці намагаються слідувати цим вимогам і не подавати безглуздо м'яч у штрафний майданчик.

Втома накопичується, адже збори давно переступили екватор. Однак перед спарингами у нас був вихідний, ми змогли відновитися, так що почуваємося добре", – розповів Бондаренко.