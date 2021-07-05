Шахтар дотиснув Тюркгюджю у контрольному матчі

Переможний гол забив Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув перемогу над мюнхенською Тюркгюджю на зборах в Австрії.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Роберто Де Дзербі.

Контрольний матч

05 липня

Шахтар - Тюркгюджю 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Соломон, 1:1 - 80 Слишкович, 2:1 - Мудрик

Шахтар: Трубін – Сіпріано, Бондаренко, Мампассі, Конопля – Маркос Антоніо, Танковський – Соломон (Мудрик, 46), Судаков, Очеретько – Дентіньо.

Шахтар (62+ хв.): Трубін – Корнієнко, Бондаренко, Марлон, Додо – Маркос Антоніо, Майкон – Мудрик, Педріньо, Тете – Сікан.