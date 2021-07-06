Порносайт хоче допомогти Барселоні підписати контракт з Мессі

Ліонель Мессі наразі не підписав контракт з Барселоною

Стрімінговий вебсайт запропонував Барселоні 10 млн для збереження Ліонеля Мессі в обмін на співпрацю.

Про це повідомляє Daily Star.

Компанія стурбована можливим відходом легенди, тому пропонує 10 млн доларів в обмін на співпрацю з клубом. Вебсайт для дорослих хоче стати офіційним стрімінговим партнером Барси.

Ліонель Мессі є вільним агентом після того, як 30 червня у нього завершився контракт з "блаугранас". ПСЖ зробив 34-річному нападнику щедру пропозицію щодо угоди, однак він продовжує перемовини з каталонцями. Обидві сторони шукають варіанти для поновлення співпраці – у Барселони наразі немає грошей, а Лео у свої 34 сподівається отримати останній великий контракт.

Раніше, ПСЖ запропонував Мессі контракт, перебивши зарплату Барселони.