Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко розвіяв чутки про свій відхід з команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Багато різної інформації пишуть в інтернеті, але я залишаюся і їжу на збори з командою.

Чесно, я радий. Я хотів себе спробувати, у мене був вибір, і я вирішив поїхати в Європу. Для мене це хороший крок в майбутнє. Коли граєш в Європі все намагаються грати у відкритий футбол. Мої хороші якості проявляються саме у відкритому футболі, а коли закриваються мені важко. Я вибрав цей шлях і думаю, він буде вдалий", - розповів Коваленко.