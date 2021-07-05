Соль попрощався з Тенеріфе та повертається у Динамо

Нападник Динамо Фран Соль засмучений припиненням співпраці з Тенеріфе, де гравець виступав на правах оренди.

Про це розповів сам футболіст.

"Нинішній день для мене сумний, оскільки доводиться прощатися з Тенеріфе. Це був фантастичний рік для мене і моєї родини. Я повернувся, щоб насолоджуватися футболом після того, як отримав травму і мало грав.

Завдяки Тенеріфе, його тренерам і менеджменту я знову зміг відчути, що це таке – грати і забивати голи. Я був дуже щасливий, і мене завжди турбуватиме думка, що я так і не зміг насолодитися публікою Еліодора. Я сподіваюся, що це не прощання, бо одного разу я хотів би повернутися. Міцно обіймаю, вперед Тете!! Дякую всім і удачі", – розповів Соль.