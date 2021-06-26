Іспанський клуб хоче викупити нападника Динамо

Нападник Динамо Фран Соль близький до переходу в Ейбар.

Про це повідомляє Marca.

Соль вже погодився на трансфер, тож тепер клубу необхідно домовитись із Динамо. Також повідомляється, що нападник начебто не входить у плани київського клубу, але має повернутись у розташування "біло-синіх" 28 червня.

Нагадаємо, минулого сезону Соль виступав за Тенеріфе на правах оренди. За іспанську команду він провів 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює Франа в 1 млн євро. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2023 року.