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Лілль призначив нового головного тренера

Сьогодні 22:25 74 0
У Лілля новий головний тренер
Лілль призначив нового головного тренера
#Лілль, #Ліга 1

Джерело - football24.ua.

Лілль знайшов заміну Крістофу Гальтьє, який після тріумфального сезону перебрався до Ніцци.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Новим головним тренером чемпіона Франції став Жослен Гурвеннек.

Терміни та інші деталі співпраці наразі залишаються невідомі. Гурвеннек був без роботи з травня 2019-го, коли покинув Генгам на фоні незадовільних результатів. Раніше він тренував Бордо, а з тим же Генгамом брав Кубок Франції у сезоні 2013/14. У боротьбі за посаду 49-річний фахівець випередив зіркового Клаудіо Раньєрі.

Нагадаємо, що Лілль минулу кампанію сенсаційно завершив із чемпіонським титулом Ліги 1, випередивши зірковий ПСЖ на 1 пункт.

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