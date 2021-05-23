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Лілль переміг Анже та став чемпіоном Франції

Вчора 23:55 174 0
ПСЖ залишився на другій позиції
Лілль переміг Анже та став чемпіоном Франції
#Ліга 1, #Лілль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, відбулися матчі 38 туру французької Ліги 1.

Лілль переграв Анже та здобув титул чемпіона Франції.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 23 травня

Анже - Лілль 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Девід, 0:2 - 45+1 Йилмаз, 1:2 - 90+1 Фюльжені

Брест - ПСЖ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 автогол Фавр, 0:2 - 71 Мбаппе

Ланс - Монако 0:0

Ліон - Ніцца 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 14 Екамбі, 1:1 - 27 Дольберг, 2:1 - 40 Екамбі, 2:2 - 50 Камара, 2:3 - 57 Саліба

Мец - Марсель 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+6 Булая(П), 1:1 - 90+14 Мілік(П)

Нант - Монпельє 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Лаборде, 1:1 - 33 Коло-Муані, 1:2 - 76 Делор

Реймс - Бордо 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Туре, 1:1 - 44 Адлі, 1:2 - 58 Кватенг

Ренн - Нім 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Гірассі, 2:0 - 51 Буріго

Сент-Етьєн - Діжон 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 39 Камара

Страстбур - Лорьян 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Діалло, 1:1 - 55 Чалоба

Лілль та ПСЖ здобули путівки до групового етапу ЛЧ. Монако буде грати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліон та Марсель будуть виступати в Лізі Європи. У Лізі Конференцій Францію представляти буде Ренн.

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