Аталанта готує трансфер на позицію Коваленка

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Мілана Томмазо Побега під час літнього трансферного вікна знову може змінити клуб.
Про це повідомляє Sky Sport.
Аталанта зробила запит щодо 21-річного гравця Мілана, який минулий сезон провів на правах оренди у Спеції.
За інформацією джерела, Побега, який грає на позиції Віктора Коваленка, дуже подобається особисто Джан П'єро Гасперіні. Наставник бергамасків упевнений, що талановитий півзахисник незабаром прекрасно проявить себе в Італії і Європі.
Мілан налаштований ухвалити рішення щодо майбутнього Побега лише після передсезонних зборів.
Нагадаємо, Аталанта може включити Коваленка в угоду по Томіясу.