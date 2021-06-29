 Аталанта готує трансфер на позицію Коваленка | Футбол | Champion.com.ua
Євро-2020. Англія - Німеччина 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:15 4572
Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція
Сьогодні 19:01 3267
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 17:21 3074
Костюк - Бертенс: онлайн-трансляція матчу першого кола Вімблдону. LIVE
Сьогодні 16:07 1628
Лопес готовий до реваншу з Ломаченком
Сьогодні 13:54 4728
Дев`ятикласник-чемпіон зі стрибків у воду готується до Олімпійських ігор. ВІДЕО
Сьогодні 12:39 444
Українці завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:24 418
Стала відома заявка збірної України на матч зі Швецією
Сьогодні 12:08 2489
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Сьогодні 10:19 1902
Ігор Лисов: Щороку приймаємо в Києві європейську та світову еліти
Сьогодні 09:40 1391
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Швейцарський фанат вразив світ емоціями на матчі з Францією
Швейцарський фанат вразив світ емоціями на матчі з Францією Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:03 1366
13 років тому збірна Іспанії виграла Євро-2008
13 років тому збірна Іспанії виграла Євро-2008 Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:36 1428
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:43 830
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина Стас Лысак
Сьогодні 10:20 1311
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні Стас Лысак
Сьогодні 10:19 1902
Марті Костюк виповнилося 19. ТОП-5 цитат юної українки
Марті Костюк виповнилося 19. ТОП-5 цитат юної українки Valeriy Ruchka
Вчора 19:18 4435
Віват король, віват! 32 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч
Віват король, віват! 32 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч Valeriy Ruchka
Вчора 17:33 4843
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1096
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
Вчора 17:21 5750
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку Valeriy Ruchka
27.06.2021 20:09 1527
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України Стас Лысак
27.06.2021 18:48 1384
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі Андрій Твердохліб
27.06.2021 18:45 971
Відео дня. Десятки тисяч уболівальників зустріли збірну Угорщини як справжніх героїв
Відео дня. Десятки тисяч уболівальників зустріли збірну Угорщини як справжніх героїв Андрій Твердохліб
27.06.2021 18:30 1648
Божевілля дня. Данські фанати влаштували пивний душ у Копенгагені
Божевілля дня. Данські фанати влаштували пивний душ у Копенгагені Андрій Твердохліб
27.06.2021 15:35 836
Ломаченко - Накатані: відео нокауту
Ломаченко - Накатані: відео нокауту Андрій Твердохліб
27.06.2021 07:23 12780
Прямі трансляції
Навколо спорту

Аталанта готує трансфер на позицію Коваленка

Сьогодні 18:39 245 0
Гасперіні хоче запросити в Аталанту гравця Мілана
#Аталанта

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Мілана Томмазо Побега під час літнього трансферного вікна знову може змінити клуб.

Про це повідомляє Sky Sport.

Аталанта зробила запит щодо 21-річного гравця Мілана, який минулий сезон провів на правах оренди у Спеції.

За інформацією джерела, Побега, який грає на позиції Віктора Коваленка, дуже подобається особисто Джан П'єро Гасперіні. Наставник бергамасків упевнений, що талановитий півзахисник незабаром прекрасно проявить себе в Італії і Європі.

Мілан налаштований ухвалити рішення щодо майбутнього Побега лише після передсезонних зборів.

Нагадаємо, Аталанта може включити Коваленка в угоду по Томіясу.

Коментарі ()