Аталанта готує трансфер на позицію Коваленка

Гасперіні хоче запросити в Аталанту гравця Мілана

Півзахисник Мілана Томмазо Побега під час літнього трансферного вікна знову може змінити клуб.

Про це повідомляє Sky Sport.

Аталанта зробила запит щодо 21-річного гравця Мілана, який минулий сезон провів на правах оренди у Спеції.

За інформацією джерела, Побега, який грає на позиції Віктора Коваленка, дуже подобається особисто Джан П'єро Гасперіні. Наставник бергамасків упевнений, що талановитий півзахисник незабаром прекрасно проявить себе в Італії і Європі.

Мілан налаштований ухвалити рішення щодо майбутнього Побега лише після передсезонних зборів.

Нагадаємо, Аталанта може включити Коваленка в угоду по Томіясу.