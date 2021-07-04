Верес визначився з транслятором домашніх матчів в УПЛ

Клуб також вів переговори з платформою MEGOGO

Домашні матчі рівненського Вереса в УПЛ-2021/22 транслюватимуться телеканалами Футбол 1/2/3.

Про це повідомляє Rivne.media.

Також, за неофіційною інформацією, Верес вів переговори з платформою MEGOGO про трансляцію домашніх матчів, проте сторони до угоди не прийшли.

В УПЛ-2020/21 матчі всіх команд транслювалися телеканалами Футбол 1/2/3. Винятком були лише три клуби - Динамо, Зоря і Дніпро-1, ігри яких показували телеканали 2+2 та УНІАН.

Нагадаємо, Верес поступився Львову у контрольному матчі.