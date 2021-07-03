Верес поступився Львову у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Рівненський Верес зазнав поразки у контрольному матчі проти Львова.
Контрольний матч
2 липня
Львів - Верес 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 8 Ренан, 1:1 - 12 Гегедош, 2:1 - 70 гравець на перегляді
Раніше, Поворознюк залишив Верес.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Рівненський Верес зазнав поразки у контрольному матчі проти Львова.
Львів - Верес 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 8 Ренан, 1:1 - 12 Гегедош, 2:1 - 70 гравець на перегляді
Раніше, Поворознюк залишив Верес.