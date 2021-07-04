Ребров: Вихід до вісімки найкращих збірних Європи - це величезний успіх

Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.

Колишній гравець національної команди Сергій Ребров прокоментував цей результат.

"Я думаю, що вихід до вісімки найкращих збірних Європи - це величезний успіх. Потрібно тільки подякувати тренерському штабу, футболістам, усій команді за таке досягнення. Всі ми були в захваті від матчу українців зі Швецією. Там у нас на полі була справжня команда, яка діяла з максимальною віддачею і боролася за всю країну. Хоча не тільки боролася - вона розуміла, як грати", - сказав Ребров.