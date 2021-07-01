Поворознюк залишив Верес

Ведучий YouTube-каналу Трендець і півзахисник Вереса Дмитро Поворознюк залишив рівненський клуб.

Про це заявив сам Поворознюк.

"Сьогодні офіційно закінчився мій контракт з Вересом. Я пробув в команді 9 місяців і багато в чому переродився.

Часто люди говорять як багато я привніс і дав клубу, але Верес дав мені не менше. Ми разом зробили історію, яка надовго залишиться в пам'яті.

Чи буде колись третій сезон з Вересом? У світі все реально, але сьогодні говорю до побачення", - зазначив Поворознюк.