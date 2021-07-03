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Дніпро-1 та Олександрія не виявили сильнішого у контрольному матчі

Сьогодні 09:40 235 0
У першому таймі матчу на гол Одарюка відповів Когут
Дніпро-1 та Олександрія не виявили сильнішого у контрольному матчі
#Дніпро-1, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі СК Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією.

У першому таймі матчу на гол Одарюка відповів Когут.

Контрольний матч
2 липня

Дніпро-1 - Олександрія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Одарюк, 1:1 - 36 Когут

Дніпро-1: Зновенко, Сваток, Логінов, Адамюк, Назаренко, Ігнатенко, Джурасек, Піхальонок Лучкевич, Когут, Русин. З 69-ї хвилини: Кінарейкін, Швиденко, Кіреєв, Батагов, Кононов, Соловйов, Матюшенко, Рубчинський, Бєляєв, Гора, Ярмолюк.

Олександрія: Білик, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Фомба, Демченко, Ковалець, Калюжний, Кожушко, Одарюк, Новіков. 2 тайм: Горох (Єрмаков,68), Кулініч, Мельник, Бухал (Самар,76), Стецьков, Дришлюк, Копина (Калюжний,82), Третьяков, Мустафаєв, Каранга, Устименко.

Попередження: Демченко (42), Бабогло (45), Логінов (50), Стецьков (54), Мустафаєв (78).

Нагадаємо, СК Дніпро-1 залишили чотири футболісти.

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