Дніпро-1 та Олександрія не виявили сильнішого у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі СК Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією.
У першому таймі матчу на гол Одарюка відповів Когут.
Дніпро-1 - Олександрія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Одарюк, 1:1 - 36 Когут
Дніпро-1: Зновенко, Сваток, Логінов, Адамюк, Назаренко, Ігнатенко, Джурасек, Піхальонок Лучкевич, Когут, Русин. З 69-ї хвилини: Кінарейкін, Швиденко, Кіреєв, Батагов, Кононов, Соловйов, Матюшенко, Рубчинський, Бєляєв, Гора, Ярмолюк.
Олександрія: Білик, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Фомба, Демченко, Ковалець, Калюжний, Кожушко, Одарюк, Новіков. 2 тайм: Горох (Єрмаков,68), Кулініч, Мельник, Бухал (Самар,76), Стецьков, Дришлюк, Копина (Калюжний,82), Третьяков, Мустафаєв, Каранга, Устименко.
Попередження: Демченко (42), Бабогло (45), Логінов (50), Стецьков (54), Мустафаєв (78).
Нагадаємо, СК Дніпро-1 залишили чотири футболісти.