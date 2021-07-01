СК Дніпро-1 залишили чотири футболісти

Джерело - СК Дніпро-1.
Завершилися контракти СК Дніпро-1 із захисниками Олександром Сафроновим, Дугласом і Лукасом Тейлором, а також голкіпером Заур Махарадзе і сторони не стали їх продовжувати.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Таким чином, всі четверо футболістів покинули клуб.
Махарадзе приєднався до команди в січні цього року. Голкіпер так і не взяв участь ні в одному поєдинку дніпрян.
Сафронов в минулому сезоні провів лише чотири матчі за команду Ігор Йовічевіч, в яких відзначився одним голом.
Лукас Тейлор в минулому сезоні провів 24 поєдинки, в яких відзначився двома ассистами. На правах вільного агента він приєднався до складу грецького ПАОКа.
За сезон в Дніпрі-1 Дуглас провів 17 матчів в УПЛ і забив два голи, а також відіграв два поєдинки Кубка України. Бразилець також вже встиг працевлаштуватися. Він продовжить кар'єру в турецькому клубі Гіресунспор.