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Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр

Сьогодні 15:59 5006 0
Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Англії визначать півфіналіста Євро-2020. Матч Україна - Англія відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі, 3 липня, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

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