Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Англії визначать півфіналіста Євро-2020. Матч Україна - Англія відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі, 3 липня, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Гарет Саутгейт вражений роботою Шевченка у збірній України.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко виділив силу збірної Англії.

Володимир Зеленський поспілкувався зі збірною України перед матчем з Англією.

Санчо вийде у стартовому складі збірної Англії на матч з Україною.

У Англії чекають на фінал, але остерігаються збірну України.

Лікарі заборонили Артему Бєсєдіну летіти на матч Україна - Англія.

Тренер збірної Іспанії здивував прогнозом на виступ України на Євро-2020

УЄФА анулювала квитки для уболівальників збірної Англії на матч з Україною.

Збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020.

Лінекер розкритикував видалення у матчі Швеція - Україна.

Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020.

Гаррі Реднапп у порівнянні сил збірних України та Росії віддає перевагу підопічним Андрія Шевченка.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.