УЄФА не платитиме Динамо 20 тис євро за кожен день відновлення форварда збірної України Артема Бєсєдіна від травми, яку він отримав на Євро-2020.

Про це розповів журналіст Олександр Гапоненко.

Сума виплат УЄФА прив'язана до офіційної заробітної плати футболіста.

"Скільки отримає Динамо за травму Бєсєдіна? Довелося побачити новини, що за травма Артема Динамо 20 тис євро на добу. Це було б правда, якби офіційна зарплата Артема в день була стільки.

20 548 євро - це максимальна щоденна компенсація травми на підставі офіційної фіксованої зарплати, яку клуб платить футболісту. Бонуси, та інші нерегулярні платежі сюди не входять.

Артем отримує 600 тис євро на місяць? Я сумніваюся в цьому.

Тобто, якщо Артема відновлять на пів року (перші 28 днів не рахують), то Динамо отримає десь 300 тис євро з зарплати 50 тис євро або 3700 євро, якщо офіційна зарплата, скажімо, 20 тисяч гривень", - розповів Гапоненко.