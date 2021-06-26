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Колос переглядає екснападника Ворскли

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Колос переглядає екснападника Ворскли
#Колос

Джерело - footboom.com.

Ексфорвард Ворскли Дмитро Щербак перебуває на перегляді у Колосі.

Про це повідомляє footboom.com.

Футболіст найближчим часом може підписати контракт з ковалівським клубом.

Ворсклу Щербак покинув у квітні, залишившись незадоволеним кількістю ігрового часу і роботою з Максимовим. Завершував сезон і підтримував форму з тієї пори 24-річний нападник у складі СК Полтава, що грала в аматорському чемпіонаті України.

Раніше повідомлялося, що гравець Колоса відправиться на збори з Динамо.

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