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Навколо спорту

Де Дзербі: Тете схожий на Берарді, а Соломон нагадує Бога

Сьогодні 11:40 532 0
Головний тренер гірників - про тип гравців, які йому подобаються
Де Дзербі: Тете схожий на Берарді, а Соломон нагадує Бога
#Шахтар

Джерело - RMC Sport.

Команди під керівництвом Роберто Де Дзербі не можуть грати без десятки. 

Про це заявив сам фахівець.

"Я думаю, що мої команди не можуть грати без десятки. Якщо ви подивитеся на мої команди, то там завжди є, принаймні, дві або три десятки одночасно. Є кілька типів гравців такого амплуа. Є той, хто будує гру трохи нижче, як Максим Лопес, Стефано Сенсі або Мануель Локателлі, але є і десятки висунуті, як Доменіко Берарді, який починає атаки справа, або як Джуричич, який являє собою ще один типаж десятки. Я думаю про атакувальних футболістів не з точки зору позиціонування на полі, а скоріше, з точки зору психології на полі, їх інтуїції.

У Сассуоло ми іноді випускали на поле п'ять футболістів, яких можна називати "десятками", але з різними характеристиками. І в Шахтарі те ж саме. У мене тут є Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Педрінью, Тете, Марлос. У моєму баченні гри вони всі - десятки. Але це не говорить, що всі вони футболісти одного профайлу. Наприклад, Алан Патрік більше організовує атаки, а Педрінью - це, як Джуричич. Тете більше схожий на Берарді, а Соломон нагадує Бога. Всі вони висококласні гравці, які додають команді непередбачуваності", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар розгромив австрійську команду у першому матчі Де Дзербі.

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