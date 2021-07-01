Рамос близький до переходу у ПСЖ

Рамос може перейти у ТОП-клуб Франції

Колишній футболіст мадридського Реала Серхіо Рамос найближчим часом може стати гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє ESPN.

35-річний захисник веде активні переговори з керівництвом ПСЖ. Французький клуб хоче укласти угоду з досвідченим іспанцем, щоб той допоміг команді виграти титули в наступному сезоні.

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Відзначається, що переговори сторін знаходяться на просунутій стадії.

Нагадаємо, після закінчення сезону Рамос на правах вільного агента покинув мадридський Реал. Очікується, що найближчими днями іспанець оголосить про свій перехід в ПСЖ.