Рамос близький до переходу у ПСЖ

Джерело - isport.ua.
Колишній футболіст мадридського Реала Серхіо Рамос найближчим часом може стати гравцем ПСЖ.
Про це повідомляє ESPN.
35-річний захисник веде активні переговори з керівництвом ПСЖ. Французький клуб хоче укласти угоду з досвідченим іспанцем, щоб той допоміг команді виграти титули в наступному сезоні.
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Відзначається, що переговори сторін знаходяться на просунутій стадії.
Нагадаємо, після закінчення сезону Рамос на правах вільного агента покинув мадридський Реал. Очікується, що найближчими днями іспанець оголосить про свій перехід в ПСЖ.