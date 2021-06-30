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Довбиком зацікавилися клуби Серії А та Ла-Ліги

Сьогодні 13:48 508 0
Довбиком зацікавилися клуби Серії А та Ла-Ліги
Фото: Getty Image

Нападник збірної України і СК Дніпро-1 Артем Довбик потрапив на радари представників Серії А та Ла Ліги.

Актуально: Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

24-річний футболіст зацікавив Торіно та Реал Сосьєдад, Раніше про інтерес до форварда заявляли також Бешикташ та Марсель.

Нагадаємо, минулий сезон гравець провів у складі СК Дніпро-1, за який забив 10 голів у 27 матчах. Його контракт з клубом чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює Довбика в 1 млн євро.

До слова, саме Артем у вчорашньому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції на останній хвилині додаткового часу ударом головою вирвав для збірної України перемогу і вивів її у чвертьфінал турніру.

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