Захисник Шахтаря може перейти у Гент або Копенгаген

Захисник Шахтаря може покинути клуб

Захисник Шахтаря Давид Хочолава найближчим часом може залишити донецький клуб.

Про це повідомляє footboom.com.

Грузинський футболіст розглядає пропозиції від двох клубів – бельгійського Генка і данського Копенгагена. Захисник визначиться з місцем продовження кар'єри найближчими днями.

Контракт Хочолави з Шахтарем розрахований до червня 2025 року, однак Роберто Де Дзербі може зробити ставку на нового центрального захисника-легіонера Марлона.

Копенгаген цікавився можливість переходу Хочолави рік тому, але трансфер не відбувся. Давид Хочолава грає за Шахтар з літа 2017 року, з того часу провів за команду 83 матчі та забив 3 голи. Нещодавно Хочолава був викликаний у збірну Грузії.

Раніше, Шахтар розгромив австрійську команду у першому матчі Де Дзербі.