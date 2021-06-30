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Захисник Шахтаря може перейти у Гент або Копенгаген

Сьогодні 22:12 41 0
Захисник Шахтаря може покинути клуб
Захисник Шахтаря може перейти у Гент або Копенгаген
#Шахтар, #Де Дзербі

Джерело - footboom.com.

Захисник Шахтаря Давид Хочолава найближчим часом може залишити донецький клуб.

Про це повідомляє footboom.com.

Грузинський футболіст розглядає пропозиції від двох клубів – бельгійського Генка і данського Копенгагена. Захисник визначиться з місцем продовження кар'єри найближчими днями.

Контракт Хочолави з Шахтарем розрахований до червня 2025 року, однак Роберто Де Дзербі може зробити ставку на нового центрального захисника-легіонера Марлона.

Копенгаген цікавився можливість переходу Хочолави рік тому, але трансфер не відбувся. Давид Хочолава грає за Шахтар з літа 2017 року, з того часу провів за команду 83 матчі та забив 3 голи. Нещодавно Хочолава був викликаний у збірну Грузії.

Раніше, Шахтар розгромив австрійську команду у першому матчі Де Дзербі.

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