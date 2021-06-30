Усі бонуси за Євро-2020 Ярмоленко віддасть на благодійність

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко бонуси за Євро-2020 віддасть на благодійність.

Про це розповів агент футболіста Вадим Шаблій.

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"Насправді Андрій Ярмоленко прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи. Всі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і дітям, які цього потребують.

При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів в цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України повинна знати вся країна", - сказав Шаблій.